О КОМПАНИИ





1. Сегодня алмазная резка [*6] от компании «АлмазнаяРезка» осуществляется по самым низким ценам в Московском регионе по тел. 8-977-528-02-41. Команда профессионалов производит работы по всем типам твердых материалов: бетон, армированный бетон, кирпичная кладка, природный камень, металл и т.д. Регламент работ включает в себя алмазную резку канатом и дисками размером 115-300 мм, бурение коронками диаметром 12-870 мм, штробление стен и демонтаж железобетона. Глубина реза при этом может достигать 3,5-8 м и более, а отверстий – до 1000 мм. Для этого мы используем специализированный инструмент известных брендов Hilti, Tirolit и Husqwarna. Наиболее востребованными видами работ считаются сверление отверстий под вентиляцию, розетки, инженерные коммуникации, нарезание штроб, резка проемов для дверей, окон и ниш, коррекция и демонтаж железобетонных изделий.

Наши преимущества.





2. Серьезное отношение к работе, высокое качество услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту – являются основными критериями, которых мы стараемся придерживаться. Помимо этого мы предлагаем своим заказчикам следующие условия:

- Снижение цен на 25-30% относительно рыночной стоимости услуг.

- Осуществление всех типов работ резки и бурения любой сложности.

- Сотрудничество с частными лицами и организациями.

- Консультирование, проведение расчетов и выполнение работ в установленные сроки.

За все время существования фирмы наши специалисты провели 4112 видов работ, из которых 2118 заявок на алмазную резку и 1994 заказа по алмазному бурению. В 70% случаев клиенты оставались работать с нами на постоянной основе.

Почему у нас низкие цены.

3. Следует знать, что цены на услуги алмазной резки формируются за счет сложности работ, размеров желаемого результата, типа обрабатываемого материала и административных издержек. Сократив последние за счет приведенных ниже факторов, мы смогли сделать расценки более доступными и гибкими. Во-первых, это прямое общение с клиентом без посредников. Во-вторых, решение вопросов на объекте без необходимости аренды офиса. В-третьих, в штате состоят только мастера-профессионалы. И в-четвертых, многолетний стаж и мощная база постоянных клиентов позволяют нам обходиться без дорогостоящей рекламы, так как новые заказы поступают по рекомендации довольных заказчиков. Помимо этого, мы используем только собственный специализированный инструмент, аренда которого обошлась бы нам в ежемесячную круглую сумму.

Алмазное бурение под кондиционеры.





4. Возникла необходимость на алмазное бурение отверстий под установку сплит-систем, обращайтесь по №8-977-528-02-41. Сверление отверстия под прокладку трассы кондиционирования имеет свои нюансы. На фото можно рассмотреть пример работы нашего мастера по бурению отверстия для установки кондиционера Haier HSU-07HEK303/R2 производительностью 2,2 кВт, предназначенного для комнаты размером до 22 м², расположенной на 2 этаже 9-этажного монолитного дома. При соединении внутреннего и внешнего блоков в армированной бетонной стене толщиной 20 см используется трасса длиной 3 м, для которой было сделано отверстие диаметром 8 мм под уклоном 3° в сторону улицы для лучшего отвода конденсата. Для этого был использован инструмент Hilti DD-30W с мокрым способом бурения на станине.

Алмазная резка фундамента.





5. Наиболее популярными видами работ по фундаменту являются демонтаж и коррекция, а также изготовление ниш, проемов и выемок. Здесь алмазная резка может осуществляться как ручным резчиком, так и стенорезной машиной. Например, при работе с массивным конструктивом из железобетона используется мощная машина Hilti DS-TS-32 с диском диаметром 1740 мм. Для бетона М300-350 толщиной 500-6000 мм применяются ручные агрегаты Husqvarna серий K-700-760. Как показывает практика лучше применять влажный способ резки, при котором подача воды осуществляется в объеме 4,5 л/1 мин. Так, резка монолитной плиты ФБС 500 производится в пределах 30-35 минут. В работах с бетоном, усиленным арматурой, таким как фундамент, алмазный инструмент выдает точный и чистый результат без деформаций и нагрузки на конструкцию в целом.

Алмазная резка плит-перекрытий.





6. В плитах-перекрытиях алмазная резка может понадобиться для создания лестничных и чердачных проемов, отверстий для водопроводных и канализационных труб, производства нестандартных задач, а также при коррекции и демонтаже такого конструктива. На фото изображена резка проема в бетонном перекрытии толщиной 20 см между 1 и 2 этажами для установки одномаршевой лестницы размером 900х3000 м. При этом проем будет размером 950х1250 мм, где оставляется зазор в 50 мм для будущей отделки конструкции. При этом используется стенорезная машина Hilti DS-TS20E мощностью 19 кВт, которая может резать вплотную к поверхности в любом положении. Здесь используется влажный способ распиловки с использованием воды 4л/мин. Работа таким инструментом производится только профессионалом и имеет высокий результат качества.

Алмазная резка проемов в стенах.

7. Сегодня алмазная резка используется для создания проемов в стенах из камня, кирпича и бетона, в том числе и армированного на 2-20 мм таких марок, как М100-М500. Чаще всего эти работы необходимы для монтажа окон и дверей и их корректировки. Также резка может понадобиться для создания ниш и выемок различного назначения. На фото можно рассмотреть работу мастера по распиловке бетонной несущей стены толщиной 15 см для создания оконного проема стандартных размеров 1760х1420 мм. Здесь используется инструмент Hilti DS TS -5 мощностью 5 кВт, с которым может работать 1 оператор. Эта машина способна резать материал толщиной до 28-30 мм в мокром режиме с расходом воды 2-4 л/мин. Работа алмазным оборудованием позволяет использовать его в помещениях с ремонтом, без образования пыли и грязи и получения в результате проема с гладкими и ровными краями.

Плюсы сотрудничества.

8. Сотрудничая с нашей компанией, вы получите, в первую очередь, высокое качество работ, во-вторых, индивидуальный подход к каждому клиенту. Помимо этого существует ряд моментов, которые сделают сотрудничество с нами не только приятным, но и выгодным для вас:

- Доступные цены, в некоторых случаях сниженные на 30%.

- Оперативный выезд специалиста на объект в течение 25-30 мин.

- Выполнение работ любой сложности в заявленные сроки.

- Применение гибкой скидочной политики, достигающей 35%.

- Большой спектр дополнительных услуг, связанных с обработкой бетона.

Для уточнения информации или подачи заявки звоните по тел. 8-977-528-02-41. Также вся актуальная информация по алмазной технологии, оказываемым услугам, расценкам и примерам работ имеется на официальном сайте компании алмазная-резка-24.рф.

Алмазная резка - фото работ.